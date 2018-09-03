وزعت مديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء طارق حسونة، مساعد أول الوزير مدير أمن الغربية، ملصقات على المواطنين وقائدي السيارات توضح تعليمات وآداب المرور.

ووزع رجال المرور الـ"بوسترات" في شوارع مدينة طنطا، ولاقى ذلك استحسان السائقين والمواطنين، ولا سيما أن البوسترات تأتي بهدف حث قائدي السيارات على مراعاة الشكل الحضاري للمدينة وعدم تعطيل حركة السير، والإشارة إلى المخالفات والغرامات المرورية.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الغربية، الأيام الماضية حملات مرورية مكبرة بهدف التصدي للمخالفات المرورية وتحديدًا الـ"توك توك"، ووضع رجال المرور إشارات ولافتات على الشوارع المحظور مرور الـ"توك توك" بها، تجنبا للمصادرة والمخالفة.