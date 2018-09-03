قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قطاع السكك الحديدية يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك هناك اهتمام من الحكومة بهذا القطاع من خلال إحلال وتجديد العربات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع درجة الامان، وهم على رأس أولويات الحكومة.

وأشار سلطان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن الاجتماع الذي ترأسه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم لاستعراض موقف تنفيذ خطة تطوير سكك حديد مصر، جاء بحضور وزير النقل، ونائب الوزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسؤولي الهيئة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش جوانب الخطة التي وضعتها هيئة السكة الحديد لتطوير الخدمة في الجوانب الفنية كافة، وكيفية تدريب العاملين وتحقيق الانضباط في العمل.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تجري متابعة ميدانية للتعرف عن قرب بما يتم على أرض الواقع من تطوير وتحديث وتدريب في كل البنود، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان حريص على متابعة الموقف المالي والمساعدة في التغلب على العقبات المالية.