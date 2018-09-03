أعلن حرس السواحل الإسباني إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، صباح اليوم، أثناء محاولتهم بلوغ السواحل الاسبانية.

وتراجع إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اوروبا بحرًا منذ 2015 لكن عدد من يحاولون الوصول إلى إسبانيا في ازدياد منذ بداية 2018، حيث باتت إسبانيا الوجهة الأولى للمهاجرين متقدمة على ايطاليا.

وقال متحدث باسم حرس السواحل، إن 626 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء الإفريقية وشمال إفريقيا كانوا على متن 16 مركبًا، وتمت نجدتهم اليوم في مضيق جبل طارق وبحر البوران أهم منفذين بحريين إلى اسبانيا.

وأضاف المتحدث أن أجهزة الإنقاذ في طريقها لنجدة مركب آخر لكن تعذر عليه تحديد عدد ركابه.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 28 ألف و500 مهاجر وصلوا بحرًا إلى إسبانيا منذ بداية 2018 في حين قضى 313 منهم في اليم عند محاولتهم العبور، أي ما يفوق عدد هؤلاء خلال سنة 2017 كلها.