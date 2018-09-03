مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، في حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف في مركز منيا القمح.

تلقى اللواء عبدلله خليفة، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث تصادم أمام قرية قطيفة العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ما أدى لوقوع متوفين ومصابين.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح وتبين اصطدام سيارة ملاكي برصيف ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

من جانبه قال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنهم دفعوا بعدد من سيارات الإسعاف لمباشرة الحادث ونقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

وأشار إلى أن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة وجه برفع حالة الطوارئ بمستشفى منيا القمح، لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.