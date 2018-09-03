شهد أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، حفل نهائي دوري الحزب، باستاد دمنهور، بحضور النائب محمد عبد الله زين الدين أمين الحزب بالبحيرة، ومحمد وجيه خالد أمين التنظيم، والمستشار محمود يوسف أمين القبائل العربية، وأشرف شاور أمين العضوية، وعدد من قيادات الحزب.

وفاز فريق مركز المحمودية، على فريق دمنهور، الصاعدين لنهائي الدوري من بين 400 فريق بقرى المحافظة، للعب المباراة النهائية.

وكرم رئيس الحزب، الفريقين الفائزين، وأحسن "لاعب، وحارس، وفريق"، وسيتم تصعيد الفريق الفائز لتمثيل البحيرة، في دوري مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.