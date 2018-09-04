"أوقاف دمياط": عدم تسكين الأئمة إلا بقرار المديرية

عقد الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير عام الدعوة بدمياط، نيابة عن الشيخ محمد سلامة وكيل الأوقاف، اجتماعًا بقيادات الدعوة بالمديرية، ومديري الإدارات، والمفتشين، والأئمة، بمسجد البحر بمحافظة دمياط.

وشدد مدير الدعوة، على ضرورة الالتزام بالحضور للمسجد، في مواعيد العمل الرسمية، وإلقاء الدروس والقوافل الدعوية اليومية والأسبوعية، والالتزام بالزي الأزهري أثناء فترة العمل، وعند التواجد بالإدارة أو المديرية أو التوجه إلى ديوان عام الوزارة، مع المحافظة على كافة عهدة المساجد ونظافتها وحرمها.

وأشار إلى عدم التعدي على المساجد بأي نوع من أنواع التعدي مع الالتزام بخطة الوزارة في خطبة الجمعة، والوقت المحدد لها، وتدوين الدروس والقوافل وخطبة الجمعة، في دفاتر التحضير الخاصة بها.

ووجه بضرورة الالتزام بالحضور في المدارس العلمية، والمدارس القرآنية، وفق المواعيد والأيام المحددة لكل إمام، وتم التأكيد على موعد اختبارات الإيفاد لشهر رمضان لسنة 1440 هجريًا سواء للأئمة التي بدأت أمس، وتكرر عقدها بالمديرية الأربعاء المقبل، واختبار إيفاد القراء الذي يبدأ من يوم 16 سبتمبر الجاري، وسيكون موعد الاختبار بها يوم الأربعاء 19 سبتمبر.

وأطلقت المديرية مبادرة هدفها تحفيز نشر المفاهيم الصحيحة في كافة المساجد، ويتم إخلاء استراحة 33 برأس البر، طبقا لقرار الوزير، ولا يتم تسكين الأئمة إلا بعد مراجعة لجنة الأنشطة بالمديرية وإلا يتعرض المخالف للمساءلة.