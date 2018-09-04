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وزير الرياضة عن أزمة صلاح: "مفاجئة.. مرة واحدة لاقينا تويته ومشكلة"

وزير الرياضة عن أزمة صلاح: "مفاجئة.. مرة واحدة لاقينا تويته ومشكلة"

تعليق تركي آل الشيخ على تهديد الأهلى بالانسحاب من الدوري

تعليق تركي آل الشيخ على تهديد الأهلى بالانسحاب من الدوري

"أوقاف دمياط": عدم تسكين الأئمة إلا بقرار المديرية

"أوقاف دمياط": عدم تسكين الأئمة إلا بقرار المديرية

"التعليم" تستنكر فرض التبرعات على الطلاب: "أولياء الأمور هم السبب"

"التعليم" تستنكر فرض التبرعات على الطلاب: "أولياء الأمور هم السبب"

وزير الرياضة: محمد صلاح منتج مصري ملك للعالم.. ويجب احترام مكانته

وزير الرياضة: محمد صلاح منتج مصري ملك للعالم.. ويجب احترام مكانته

بالفيديو| أحمد كريمة يوضح حكم الشرع في تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة

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اعترافات جديدة لقاتل طفليه فى «ميت سلسيل»: «أنا مجرم و100 إعدام ليّا مش كفاية»

اعترافات جديدة لقاتل طفليه فى «ميت سلسيل»: «أنا مجرم و100 إعدام ليّا مش كفاية»

بدأ بحرق عضوه الذكري.. المتهم بقتل عشيق زوجته ببولاق الدكرور: "كان لازم يموت"

بدأ بحرق عضوه الذكري.. المتهم بقتل عشيق زوجته ببولاق الدكرور: "كان لازم يموت"

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تعرف على المستندات المطلوبة والمصروفات للمقبولين بمدارس المتفوقين

"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

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من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

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