عقدت لجنة القيد والمعادلات بالشعبة المدنية بنقابة المهندسين، اليوم، اجتماعا طارئا، للنظر في طلبات القيد لخريجي الكليات والمعاهد المعتمدة بنقابة المهندسين.

وأكد المهندس عماد توماس، عضو اللجنة، حرصا على مصالح الزملاء المهندسين الجدد في عدم تعطيل قيدهم بالنقابة واستخراج الكارنيه لبدء حياتهم العملية، اجتمعت اللجنة على الفور لاعتماد كشوف أسماء الخريجين الواردة من بعض الكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة، وستواصل اللجنة عملها في انعقاد مفتوح، لاعتماد الكشوف فور وصولها.

وقال المهندس هاني العتال، عضو اللجنة، إن اللجنة اعتمدت اليوم، كشوف 6 من المعاهد والكليات وهي؛ جامعة جنوب الوادي، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

وطالب "العتال" عمداء الكليات والمعاهد، بسرعة إرسال كشوف الخريجين للنقابة، حتى يتسنى للزملاء الجدد استكمال باقي إجراءات القيد بالنقابة.

وأشار إلى أنه يمكن لخريجي الكليات والمعاهد الذين وصلت كشوف أسمائهم للنقابة، بالتوجه إلى إدارة الخدمات النقابية بالدور الأرضي بالنقابة العامة في مواعيد العمل الرسمية، من السبت إلى الأربعاء من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، لاستكمال إجراءات القيد بالنقابة.