أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، عن انطلاق مبادرة "المواطن أولا" بنطاق أحياء "الضواحي، المناخ، والشرق" في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء؛ لبيع أسطوانات الغاز المنزلي بخمسين جنيها من المستودع إلى المستهلك مباشرة.

تأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعدم المساس بدعم المواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك.

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه ستنطلق سيارات من مستودعات البوتاجاز تطوف الأحياء الثلاثة سالفة الذكر، لا سيما بالمناطق الأكثر احتياجا لبيع الأسطوانات، وسيرافقها مجموعة من كبار مفتشي الرقابة التموينية التابعين للمديرية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مبادرة.

وأضاف أن هناك 3 تمركزات للسيارات بعد المرور على الأحياء، وهي أمام كلية الحاسب الآلي بنطاق حي الضواحي، أمام سينما الأهلي بنطاق حى المناخ، أمام مدرسة الفرما بنطاق حى الشرق.