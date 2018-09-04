سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق شب بشارع "سوق الخواجات" التاريخي، بمدينة المنصورة، وهو واحد من أشهر الشوارع التجارية بالمدينة.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع سوق الخواجات بمدينة المنصورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحت إشراف العميد أحمد مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية، وبرئاسة المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب في محل ملابس على مساحة 50 مترا، وامتد إلى الشقه الموجودة أعلى المحل.

وتمكنت القوات السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المحلات والمنازل.

وأنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل قوات الحماية المدنية، المنطقة من كارثة نظرا لكون الشارع أحد الشوارع التجارية الهامة، وبه مئات المحلات والمنازل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة بالواقعة، التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.