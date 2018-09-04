قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن ضيق المساحات يتسبب في وقوع الجرائم والمشكلات.

وأضاف المهدي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك تجربة شهيرة في الطب النفسي عن مجموعة من الفئران وضعت في صندوق كبير، وعاشوا بدون مشكلات وكلما ضُيق الصندوق يبدأ الشجار بين الفئران وبعضها، وصولًا إلى أن أكلت الفئران بعضها بعدما تم تضييق الصندوق لأقصى درجة.

وأوضح المهدي أنه يجب أن يحرص الإنسان على أن يعيش في براح، وأن يحافظ على المساحة الحضارية بينه وبين غيره، وأن يجعل مسافة كافية بينه وبين غيره من المواطنين لتجنب العنف والمشكلات.

ولفت المهدي إلى أن الجهاز العصبي للمواطن المصري مضغوط عليه منذ فترة، بسبب المشكلات والأزمات الاقتصادية والأزمات والمشكلات الأسرية والإدمان.