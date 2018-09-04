أستاذ طب نفسي يحذر من مشاهد العنف في الدراما والسينما

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، أن مشاهد العنف التي يراها المواطنون يوميًا في الدراما والسينما تؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع.

وضرب المهدي مثلًا، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، بالمشاهد التي عرضت في الدراما في الفترة الأخيرة، والتي ظهر فيها البلطجي بشكل جذاب للشباب، لدرجة أنهم أعجبوا به لدرجة التقليد، قائلا: "حلقوا حلقته وحطوا صورته على التي شرت".

ولفت المهدي إلى أنه تم تقليد آليات العنف التي قدمها هذه البلطجي في الدراما، في أكثر من مكان لأنه أظهر البلطجي بشكل رائع وجذاب للمراهق والشاب.

وأوضح أستاذ الطب النفسي أن البشر لديهم خوف فطري من مشاهد إسالة الدم، مشيرًا إلى أن مشاهد العنف تقلل الحساسية ضد مشاهد الدم، وتسهل على من يشاهد تلك المشاهد أن ينفذها.