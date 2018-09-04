عمرو دياب يتصدر مبيعات "آي تونز" بـ4 أغنيات.. واختفاء تامر حسني

كشف موقع "آي تونز" عن ترتيب الأغنيات الأكثر استماعا وشراء بمصر، عبر متجرها بموقعها الرسمي.

ووضع الموقع قائمة من 20 أغنية بمصر، احتل فيها النجم عمرو دياب 9 مراكز، وترك 11 مركزا لباقي المطربين، فيما اختفت أسماء مطربين آخرين يمتلكون أغنيات جديدة مثل تامر حسني ومحمد نور.

واحتل دياب المراكز الأربعة الأولى بأغنيات "ده لو اتساب، كل حياتي، هدد، وتعالي"، وجاء فى المركز الخامس أغنية الفنان الكبير محمد فؤاد القديمة "فى السكة"، كما ظهرت فى القائمة أغنيات قديمة لعمرو دياب منها "قلبي اتمناه، يا أجمل عيون، نغمة الحرمان، آه حبيبي، وعكس بعض".

ولم يظهر من المطربين الذين يمتلكون أغنيات جديدة، سوى الفنان محمود العسيلي بأغنية "حلم بعيد" في المركز التاسع عشر.