حواس يطالب بخضوع الآثار الموجودة في المتاحف العالمية للرقابة المصرية

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المتحف الوطني بالبرازيل والذي تعرض للاحتراق يعتبر من أقدم المتاحف الموجودة في العالم.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن المتحف كان يحتوى على مجموعة من الآثار المصرية منها بعض المومياوات المهمة، واصفًا حريق المتحف بالخسارة الفادحة للإنسانية كلها وأن ما حدث "هز" العالم بأجمعه.

وطالب حواس بضرورة إنشاء إدارة تتولى مراقبة إجراءات السلامة المهنية في المتاحف التي تحتوي على آثار مصرية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا ضرورة خضوع الآثار الموجودة في المتاحف الخارجية لرقابة السلطات المصرية.