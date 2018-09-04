أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال في منطقة أوست- بولشيرتسكي في غرب كامتشاتكا وتبلغ قوة الزلزال 4.9 درجة بقياس ريختر.

ووفقا لـ"سبوتنيك"، قال ممثل أكاديمية العلوم الروسية، لوكالة: "وقع الحادث الزلزالي، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، على عمق 240 كيلومترا وعلى بعد 20 كيلومترا من قرية كفاليرسكي بمنطقة أوست- بولشيرتسكي في غرب كامتشاتكا".

ووفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزة الأرضية، مشيرة إلى عدم وجود ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.