ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلين بدائرة مركز شرطة ساقلته، وضبطت أدوات الحفر وحرر محضران بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورد معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج بتنقيب "محيي الدين.هـ. ا.ع" 52 عاما حاصل علي دبلوم ويقيم بناحية بني واصل، "همام.ع.ع .هـ"50 عاما عامل ويقيم بناحية الطوايل الشرقية، بحثا عن الآثار بمنزليهما.

وبتقنين الإجراءات واستهداف منزلي المذكورين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته، جرى ضبط مالك المنزل الأول وبرفقته 3 أشخاص ويقيمون بناحية بني واصل أثناء الحفر والتنقيب وعثر على حفرة بأبعاد 1.5 متر × 1.5 متر وعمق 10 أمتار.

كما ضبطت القوات مالك المنزل الثاني وبرفقته 5 أشخاص يقيمون دائرة مركزي أخميم وساقلته أثناء الحفر والتنقيب وعثر على حفرة بأبعاد 1.5 متر × 1.5 متر وعمق 4.5 متر، وضبطت أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في الواقعتين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأخطلات هيئة الآثار لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعتين، وحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1852 و1853 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علة النيابة العامة.