أمرت النيابة العامة بمركز شرطة المنشاه بسوهاج، بإشراف المستشار احمد عبدالباقي، المحامي لعام لنيابات جنوب سوهاج، بحبس تاجر بتهمة النصب على عدد من المواطنين، وحصوله على 5 ملايين جنيه منهم بزعم توظيفها في مجال التجارة.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة المنشاه من "عبد النور.ع"، وآخرين يقيمون بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز باستيلاء "شريف ج ب" تاجر وآخرين ويقيمون بذات الناحية، منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها في مجال المعاملات التجارية، لكنهم لم يفوا بوعدهم أو يردوا تلك المبالغ ووصل عدد المقدمين البلاغات لـ25 شخصا وبلغت جملة المبالغ المستولى عليها 5 ملايين جنيه.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة برقم 3834 إداري مركز شرطة المنشأة وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني.