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«التموين».. الملايين يتجرعون «العذاب» على «شبابيك الدعم»

«التموين».. الملايين يتجرعون «العذاب» على «شبابيك الدعم»

مكاتب «بريد» المنصورة وطنطا: الداخل «مفقود» والخارج «مولود»

مكاتب «بريد» المنصورة وطنطا: الداخل «مفقود» والخارج «مولود»

قافلة "الأزهر" في شمال سيناء بعنوان "الوسطية منهج حياة"

قافلة "الأزهر" في شمال سيناء بعنوان "الوسطية منهج حياة"

"التخطيط": 1.363 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بجنوب سيناء خلال 2019

"التخطيط": 1.363 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بجنوب سيناء خلال 2019

«الصحة» تهدف إلى تحسين «المناخ الطبى» بنسبة 30% كمرحلة أولى نحو «إعادة الهيكلة»

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