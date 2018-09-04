قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، إن جهاز مدينة بني سويف الجديدة، سلم قطع أراضي الإسكان المتميز، المُخصصة بالقرعتين العلنيتين اللتين تمتا بتاريخ 26 يوليو 2016، و29 نوفمبر 2016، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعي، المُخصصة بالقرعة العلنية التي تمت بـ18 نوفمبر 2017، مبينًا أن التسليم بدأ أمس الأول، على أن يستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018.

من ناحيته، أوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه بدأ تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة امتداد مركز المدينة من 1 : 50، يوم الأحد 2 سبتمبر 2018، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 3 سبتمبر 2018، والقطع من 101 : 150، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، والقطع من 151 : 186، غدا الأربعاء 5 سبتمبر 2018، والقطع 187 : 220، يوم الأحد 23 سبتمبر 2018، والقطع من 221 : 250، يوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، والقطع من 251 : 280، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، والقطع من 281 : 310، يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018، والقطع من 311 : 340، يوم الأحد 30 سبتمبر 2018، والقطع من 341 : 370، يوم الإثنين 1 أكتوبر 2018، والقطع من 371 : 400، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، والقطع من 401 : 416، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، وتم تخصيص يومي الإثنين 29 أكتوبر 2018، والثلاثاء 30 أكتوبر 2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي منطقة 4 من 1 : 30، يوم الأحد 9 سبتمبر 2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 16 سبتمبر 2018، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، والقطع من 181 : 204، يوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، والقطع من 205 : 240، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، والقطع من 271 : 300، يوم الخميس 11 أكتوبر 2018، والقطع من 301 : 330، يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والقطع من 331 : 360، يوم الإثنين 15/10/2018، والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018، والقطع من 421 : 450، يوم الخميس18 أكتوبر 2018، والقطع من 451 : 480، يوم الأحد 21 أكتوبر 2018، والقطع من 481 : 510، يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، والقطع من 511 : 540، يوم الثلاثاء23 أكتوبر 2018، والقطع من 541 : 558، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، وتم تخصيص يومي الخميس 25 أكتوبر 2018، والأحد 28 أكتوبر 2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.​