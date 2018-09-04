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غدا.. "مصر للطيران" تسير 24 رحلة لنقل 5210 حجاج من الأراضي الحجازية

غدا.. "مصر للطيران" تسير 24 رحلة لنقل 5210 حجاج من الأراضي الحجازية

بالصور| "ثقافة الإسكندرية" تحتفل بالمرأة النوبية وتوضح دورها بالمجتمع

بالصور| "ثقافة الإسكندرية" تحتفل بالمرأة النوبية وتوضح دورها بالمجتمع

وزير البترول: برامج جديدة مبتكرة لزيادة إنتاجية حقول الزيت والغاز

وزير البترول: برامج جديدة مبتكرة لزيادة إنتاجية حقول الزيت والغاز

"سعفان": اتفاقية عمل جماعية لصرف 10% علاوة خاصة بحد أقصى 330 جنيها

"سعفان": اتفاقية عمل جماعية لصرف 10% علاوة خاصة بحد أقصى 330 جنيها

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4\9\2018.. الدولار والريـال يستقران

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4\9\2018.. الدولار والريـال يستقران

محافظ الإسماعيلية: دعم كامل لنجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ19

محافظ الإسماعيلية: دعم كامل لنجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ19

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بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

إعلاميون صغار على خشبة مسرح الأوبرا: طلّع «الموهبة» اللى جواك

إعلاميون صغار على خشبة مسرح الأوبرا: طلّع «الموهبة» اللى جواك

«محمود»: «رقبتى كانت تحت إيد مديرى.. يا تسمع الكلام يا هقطع عيشك»

«محمود»: «رقبتى كانت تحت إيد مديرى.. يا تسمع الكلام يا هقطع عيشك»

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كتاب أمريكى: كيف تنجح فى مناخ بلا أخلاق ولا رحمة؟

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