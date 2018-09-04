استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم، لورانس ويستهوف، سفير هولندا بالقاهرة، في مكتبه.

وكشف السفير الهولندي الستار عن أزمة الرسوم المسيئة الملغاة، التي دعا إليها البرلماني خيرت فيلدرز، موضحا أن البرلماني لا يُمثل الحكومة والشعب الهولندي الرافض لمثل هذه الأمور الاستفزازية، مضيفا أن رئيس الوزراء الهولندي أكد أن هذه الأمور استفزازية، والحوار أفضل وسيلة لنزع فتيل الأزمات.

فيما أكد المفتي ضرورة توحيد الجهود في إصدار تشريعات تُحرم إساءة التعرض للمقدسات والرموز الدينية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدعوات العنصرية التي يدعو إليها اليمين المتطرف من وقت لآخر تعذي روح الانقسام داخل المجتمعات، ومن ثم إشعال نيران الفتن التي توفر مناخًا خصبًا للأفعال المتطرفةوالأفكار الهدامة.

كما استعرض مفتي الجمهورية مع السفير الهولندي خلال الزيارة جهود دار الإفتاء في شرح صحيح الإسلام، ومحاربة الفكر المتطرف، لافتًا إلى تبني الدار استراتيجية مجابهة الإرهاب فكريًّا، عبر رصد أفكاره وتفنيدها وتفكيكها والرد عليها من خلال الإدارات التي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض، مؤكدًا أن مجابهة التطرف فكريًّا أصبح من واجبات الوقت التي لا ينبغي أن يحيد عنها أي أحد.