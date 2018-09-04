"سعفان": اتفاقية عمل جماعية لصرف 10% علاوة خاصة بحد أقصى 330 جنيها

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، توقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة، بحد أدني 200 جنيه وأقصى 330 جنيها، اعتبارا من أول يوليو 2018، بحيث تُضم إلى الأجر الأساسي، لنحو 257 عاملا، يعلمون في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي.

جاء التوقيع، بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018، بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة، اعتبارا من أول يوليو 2018، بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30 يونيو 2018 ، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية بشأن قواعد صرف هذه العلاوة.

وأوضح سعفان أن هذه الاتفاقية يجري قيدها وإيداعها، ونشرها بالوقائع المصرية، طبقا لأحكام قانون العمل، وتخضع لأحكامه وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، مؤكدا أن كل الشركات والمصانع التي وقعت من قبل على مثل هذه الاتفاقية، تراعي الجانب الاجتماعي لعمالها، مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد القومي.

وقع الاتفاقية عن وزارة الشباب، محمد عبد النبي عطية، بصفته مدير عام مركز المعلومات وعضو لجنة الإشراف على المركز، وعن المركز، سيد مصطفى محمود بصفته مدير عام الشؤون المالية بالمركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي.