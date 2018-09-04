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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4\9\2018.. الدولار والريـال يستقران

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4\9\2018.. الدولار والريـال يستقران

محافظ الإسماعيلية: دعم كامل لنجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ19

محافظ الإسماعيلية: دعم كامل لنجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ19

"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في بغداد

"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في بغداد

"الإفتاء" تستطلع هلال شهر محرم الأحد المقبل

"الإفتاء" تستطلع هلال شهر محرم الأحد المقبل

محافظ القاهرة يبحث وضع ترام "مصر الجديدة" اليوم

محافظ القاهرة يبحث وضع ترام "مصر الجديدة" اليوم

"مدبولي": تسليم أراضي القرعة بمدينة بني سويف الجديدة حتى 28 أكتوبر

"مدبولي": تسليم أراضي القرعة بمدينة بني سويف الجديدة حتى 28 أكتوبر

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بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

إعلاميون صغار على خشبة مسرح الأوبرا: طلّع «الموهبة» اللى جواك

إعلاميون صغار على خشبة مسرح الأوبرا: طلّع «الموهبة» اللى جواك

«محمود»: «رقبتى كانت تحت إيد مديرى.. يا تسمع الكلام يا هقطع عيشك»

«محمود»: «رقبتى كانت تحت إيد مديرى.. يا تسمع الكلام يا هقطع عيشك»

كتاب أمريكى: كيف تنجح فى مناخ بلا أخلاق ولا رحمة؟

كتاب أمريكى: كيف تنجح فى مناخ بلا أخلاق ولا رحمة؟

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