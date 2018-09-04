قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى التعاون الصين إفريقيا أضحى مثالًا يحتذى به للتعاون الفعال بين الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر اهتمت دومًا بتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول النامية.

وأكد السيسي، خلال كلمته بالمنتدى الإفريقي الصيني التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن التنمية والتحديث هما أقوى سلاح لمجابهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، لافتًا إلى أهمية أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتفعيل الشراكة الإفريقية الصينية.

وأضاف السيسي أن مصر تؤمن بأهمية مبادرات التنمية المختلفة لا سيما مبادرة الحزام والطريق، مثمنًا توجه الصين لتعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع أفريقيا، مشددا على أن مصر ستظل داعملة لجهود التعاون الدولي بما يلبي آمال وتطلعات الشعب المصري.