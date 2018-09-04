أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة جديدة بعنوان "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين بأضرار تعاطي المخدرات، بالمحافظات المختلفة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المبادرة تستهدف توعية ما يقرب من 5 آلاف سائق بالمواقف العمومية مثل موقف بنها العمومي ومواقف حلوان وبولاق وامبابة والميادين العامة بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف :عثمان"، أن المبادرة تهدف أيضًا إلى إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطى تعطي قوة في التركيز خلال القيادة، مبينا أنها تزيدهم قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى السائقين والعمال.

وأوضح أن المبادرة لاقت قبولا كبيرا من جانب السائقين وإصرارهم على معرفة أماكن العلاج وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان، مبينًا أن المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على السائقين ولصقها داخل السيارات تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطي المخدرات والآثار السلبية من الإدمان والخدمات التي يقدمها الخط الساخن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ العديد من المبادرات منها مبادرة "أوعى تجرب" والتي تستهدف توعية المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم بأضرار تعاطي المخدرات.