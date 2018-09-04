"صحة الغربية": انتهاء 70% من عمليات قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة

أعنلت مديرية الصحة بالغربية، أن المحافظة تسير بصورة متميزة في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأن مستشفيات المحافظة الحكومية والجامعية والتأمين الصحي نجح في الانتهاء من 70% من عمليات قوائم الانتظار.

وأنه يتم عمل حصر بشكل يومي لما يتم إنجازه من عمليات جراحية وما تبقى من حالات على قوائم الانتظار وإرسالها للوزارة، حيث يوجد بجامعة طنطا 1844 عملية قوائم انتظار تم منها 1230 عملية.

وبالنسبة لعمليات جراحة العيون، 111 عملية بمستشفى الجامعة تم الانتهاء من 90 عملية، وفي مستشفيات المديرية 129 عملية تم الانتهاء من 120 عملية، وعمليات جراحات القلب، تم الانتهاء من كافة العمليات القلب في جامعة طنطا، ويبلغ عددها 9 عمليات، ويوجد بالمجمع الطبي، التابع للتأمين الصحي 10 عمليات تم إجراء 5 منها، وفي مركز قلب المحلة 149 عملية تم إجراء 137 عملية جراحية.

وعمليات قسطرة القلب تم إجراء 120 عملية من أصل 131 حالة كانت على قوائم الانتظار في مستشفى المجمع الطبي و607 عمليات جراحية من أصل 830 في مستشفى مركز القلب بالمحلة، و110 عملية من أصل 391 حالة بمستشفى الجامعه في طنطا.

كما تم إجراء 8 عمليات جراحة مخ وأعصاب من أصل 31 حالة على قوائم الانتظار في مستشفى جامعة طنطا، وجراحات المفاصل تم إجراء 26 عملية من أصل 53 حالة على قوائم الانتظار في مستشفى المجمع الطبي.