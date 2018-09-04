تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، توسعات مدرسة طه حسين الثانوية للبنين بشارع سكة سندوب بالمنصورة ليصبح عدد الفصول بها بعد التوسعات 30 فصل بدلا من 13 فصلا، ويتكون المبنى من 4 أدوار.

بالإضافة للدور الأرضي وبمساحة إجمالية للمبنى تبلغ 280 مترا وتضم 948 طالبا بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وتوجه المحافظ لوضع حجر الأساس لمدرسة ناصر الرسمية للغات بمدرسة المنصورة الزراعية بشارع الجلاء بالمنصورة، والتي ستضم 56 فصلا تشمل كافة المراحل التعليمية بدءا بمرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية بتكلفة 24 مليون جنيه وينتهي العمل بها خلال عام.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتصميمات وسرعة التنفيذ قبل الوقت المحدد حرصا على تقديم خدمة تعليمية متميزة والتخفيف على الطلاب وأولياء الأمر.