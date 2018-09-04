عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم، وذلك بحضور وزير الاتصالات، وكل من نائب ومساعد وزير التربية والتعليم، بالاضافة إلى ممثلي الجهات المنفذة للمشروع.

وفي بداية الاجتماع، عرض وزير الاتصالات آخر مستجدات توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، مشيرًا إلى أن نسبة انجاز المشروع وصلت إلى 92%، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة من إجمالي مستهدف 2382 مدرسة، ومن المقرر الانتهاء من الباقى بمطلع شهر اكتوبر المقبل، على أن تتولى الجهات المنفذه لتوصيل الشبكات الداخلية بالمدارس الانتهاء منها منتصف يناير القادم.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقى خطوات مشروع توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، واهمية استمرار التنسيق الكامل مع مديريات التعليم ومديري المدارس، مكلفاً كلاً من نائب ومساعد وزير التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لهذا الملف، والتنسيق مع فريق المتابعة بمجلس الوزراء وتقديم تقرير يومى عن تقدم العمل فى توصيل الشبكات الداخلية بالمدارس.

كما كلف رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من توصيل الشبكات الداخلية بمدرستين كنموذج لما سيتم تنفيذه فى باقى المدارس على مستوى الجمهورية، وتشغيلهما بالنظام الجديد.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع أنه سيتم بالتزامن مع مطلع شهر اكتوبر المقبل سيتسلم نحو 50 ألف طالب ومعلم جهاز "التابلت"، على أن يتم استكمال تسليمه تباعاً.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مشروع تطوير البنية التحتية لإستراتيجية تطوير التعليم، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف ضمن مراحله إلى إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس التي تحتوي على مراحل التعليم الثانوى العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتجهيز غرفة المعلومات وربطها بمركز المعلومات الرئيسي، على أن يتم تنشيط فصول الصف الأول فقط حالياً.

كما أشار العرض إلى مراحل تنفيذ المشروع وخطة العمل خلال الفترة الدراسية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تجهيز الخوادم بالبيانات قبل ارسالها للمدارس، ومن ثم تركيبها ومكونات الشبكة في المدارس واختبارها قبل التسليم.

وأوضح العرض أن مرحلة التنفيذ والتسليم تتضمن توريد وتحميل وتطبيق برنامج الحماية من الفيروسات(Antivirus & SOC)، وكذا توريد وتحميل وتطبيق نظام إدارة الأجهزة اللوحية (MDM)، هذا بالاضافة إلى توريد وتحميل وتطبيق نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)، واستضافة نظام الامتحانات، هذا إلى جانب التأكد من ربط كافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمركز المعلومات الرئيسي عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، وكذا التأكد من استلام الطلبة للأجهزة اللوحية وشرائح الـ (SIM) الخاصة بهم وقدرة الأجهزة على الاتصال بالشبكة.