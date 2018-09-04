تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من القبض على 3 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في استغلال الأطفال في أعمال التسول بمنطقة السيدة زينب، خلال مداهمة قوات الأمن لوكرهم بالقرب من كوبري أبو الريش، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة والتي تولت التحقيقات مع المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الجرائم بكافة أشكالها وخاصة مكافحة جرائم استغلال الأطفال في ارتكاب أعمال الخروج عن القانون والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأحداث أن المتهمين "محمد. أ. ج"، (20 سنة - عاطل)، و"يسري. ك. ب"، (28 سنة - عاطل)، و"محمد. إ. ح"، (30 سنة - عاطل)، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "سلاح ، تسول"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم تحت تهديد السلاح، متخذين من منطقة كوبري أبو الريش بالسيدة زينب مركزًا لممارسة نشاطهم.

واستهدفت قوة من الإدارة وكر المتهمين، وألقت القبض عليهم وبحوزة الأول سلاح أبيض، وبصحبتهم 5 أطفال في فئات عمرية مختلفة، وبمناقشة الأطفال قالوا إن المتهمين استغلوهم في أعمال التسول وجمع القمامة، وتعدوا عليهم تحت تهديد السلاح، مستغلين انفصالهم عن ذويهم.