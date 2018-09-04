قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه كلف مهندسي المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية بإعداد تقرير تفصيلي عن الحالة العامة لزراعات الجوافة بمركزي شبين القناطر ناحية طحوريا وناحية كفر سعد لمتابعة درجة الإصابة بـ"ذبابة الفاكهة".

وأوضح "السباعي"، أنه تم فحص مساحات تجميعية بالنواحي المذكورة، وتبين من خلال فحص ومعاينة "مصايد الفاكهة" أن جميع القراءات للمصايد مطابقة وأشجار الجوافة بحالة جيدة، مبينًا أنه تم التقاط بعض الصور لأشجار وثمار الجوافة والتي تبشر بمحصول طيب.

وأضاف "السباعي"، أنه تم ارشاد المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الفنية لعدم التعرض للإصابة بـ"ذبابة الفاكهة"، أن الإدارة تبذل أقصى جهدها في حماية المحاصيل من فتك الآفات الزراعية والتي تسبب خسائر فادحة؛ إذا لم يتم متابعتها وإتباع الإرشادات الفنية للوقاية منها.

وتابع أن أعراض الإصابة بـ"ذبابة الفاكهة" تتمثل في ظهور وخزات بلون أزرق داكن على جسم الثمرة ولين في منطقة الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة، مع خروج سائل من الثقوب في الثمار الكاملة النضج، وميعاد ظهور الإصابة في شهري أغسطس وسبتمبر وتوقيت المكافحة بها عند ظهور الإصابة، مع مراعاة التخلص من الثمار المتساقطة والدفن أو الحرق فورًا، بالإضافة إلى الحزم القاتلة والرش الجزئي.