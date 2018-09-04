قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7 بالمئة و6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو.

وأوضح معيط، خلال لقائه مع فضائية "سكاي نيوز" على هامش مؤتمر "يورومني" في القاهرة، أن "آخر ربع في السنة المالية اللي فاتت كنا محققين 5.4 في النمو الاقتصادي بداية من 5.1، والـ"أوفر أول" كان 5.3، ومستهدفين 5.8، وإن شاء الله السنة دي تنتهي بين 5.7 و6%".

وردا على سؤال بشأن إلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، قال معيط: "العائد كان مرتفعا، لكن هناك مصدر آخر أرخص".