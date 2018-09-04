قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار إلغاء طرح السندات عبر البنك المركزي يرجع إلى ارتفاع الفوائد.

وأكد، في تصريح لـ"الوطن"، على هامش مشاركته في مؤتمر "اليورومني"، أن الدولة لها أهداف من طرح السندات، مضيفا أن عمليات الطرح لم تتوافق مع تلك الأهداف ولذلك تم إلغاءها.

وتابع: "العالم يمر بتقلبات اقتصادية في تركيا والأرجنتين، والله أعلم إن كانت تلك التقلبات سوف تستمر أم لا".

وكانت وزارة المالية قد ألغت عطاءين لبيع سندات أجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، ما يعادل 196 مليون دولار، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة، قالت الوزارة إنها "لم تكن في الحدود المنطقية".

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الآداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".