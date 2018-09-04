اصطحب الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الدكتورة غادة جبارة في أول يوم عمل لها كنائبة لرئيس أكاديمية الفنون، وذلك في جولة داخل الأكاديمية، لتفقد أحوال معاهد الأكاديمية السبعة.

وتضم الأكاديمية: "المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للكونسرفتوار، المعهد العالي للنقد، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للباليه".

وقالت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، إنها تحرص على إعادة دور الأكاديمية التنويري والريادي ليس فقط في مصر وإنما خارجها، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية، لافتة إلى أنها سوف تجتمع مع رئيس الأكاديمية لتحديد أولويات الأكاديمية في الفترة المثقبلة في النواحي الفنية والإدارية والتخطيطية والتي سيتم الاهتمام بها بالتوازي.

وأضافت "جبارة"، لـ"الوطن": "دورنا الأساسي هو النشاط الفني ولكننا سنهتم في الوقت نفسه بتحسين أوضاع موظفي الأكاديمية، بالتوازي مع تطوير المناهج والمباني وافتتاح المباني الجديدة".

وأوضحت "جبارة"، أن هناك اهتمام كبير بالشباب ووضعه في أولويات الأكاديمية، قائلة: "لن نسمح لقوى الظلام الغاشم أنها تستحوذ على الشباب".

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، أصدرت قبل يومين قرارًا بتولي الدكتور أشرف زكي رئاسة أكاديمية الفنون، وبعدها بيوم صدر قرار بتعيين الدكتورة غادة جبارة عميد المعهد العالي للسينما نائبًا لرئيس الأكاديمية.