أصدر الدكتور خالد عبدالحي رئيس مركز بحوث المياه، قرارًا برقم 618 بإجراء بعض التكليفات والانتدابات الجديده بالمركز.

وحصلت "الوطن"، على نص القرار الذي تضمن نحو 7 أسماء كما يلي: