استمع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، لعرض تفاصيل مشروع إقامة محطة معالجة ثلاثية توقف منذ عام ٢٠٠٩، رغم استخراج جميع الموافقات اللازمة من البيئة، وعدم تأثيرها لى البيئة.

وقالت الأهالي إنه عقب أحداث ثورة ٢٠١١ تعرضت الأراضي المخصصة لمحطتي الرفع والمعالجة للتعدي، وبعد ذلك خاطبوا المحافظة التي استرجعت الأرض، وسلمتها للجهاز التنفيذي القائم على تنفيذ المشروع.

وبدأ الجهاز التنفيذي فور استلام الأرض باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وإقامة محطة معالجة صديقة للبيئة، وعمل بروتوكول لذلك في فبراير ٢٠١٨، لإقامة محطة معالجة صديقة للبيئة بطاقة ١٠٠٠ متر مكعب يوميًا، وإنتاج الكهرباء منها، وري المسطحات الخضراء من المياه المنتجة منها، وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي بطاقة ١٠٠٠ متر مكعب يوميًا، وإنشاء شبكة صرف صحي لجميع العمارات وشبكة وخزانات مياه شرب.

وطالب المحافظ بتحديد تكلفة تنفيذ المشروع ومدة التنفيذ لمخاطبة المسئولين بالإسكان للبدء في تمويل المشروع وتنفيذه.

وأفاد مسئولو المشروع، أنهم حددوا المتطلبات، وأجروا دراسات ابتدائية لتحديد الأسعار المقدرة بـ ٥٠ مليون جنيه، والتنفيذ خلال ١٢ شهر.