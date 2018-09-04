استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من اتحاد المحامين العرب ضم أمين عام الاتحاد ناصر حمود الكريوين والأمناء المساعدين من الأردن ولبنان ومصر.

وخلال الاجتماع، أشاد أمين عام اتحاد المحامين العرب بالدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في دعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر ومن بينها اتحاد المحامين العرب.

واستعرض الكريوين أبرز أنشطة الاتحاد وأهم التحديات التي تواجه خلال الفترة الحالية، وطالب وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل ليتمكن الاتحاد من آداء دورة من مصر الدولة التي تحتضن المقر منذ عام 1944، وطالب أمين عام اتحاد المحامين العرب بضرورة تسهيل مهمة عمل الاتحاد للتغلب على التحديات التي تواجه أعضاءه، وكانت أبرز التحديات التي عرضها أمين اتحاد المحامين العرب تتمثل في تسهيل عمل أعضاء الأمانة وتسير ودعم الفعاليات والمؤتمرات السنوية والاجتماعات الدورية، كما طرح عدد من الأمناء المساعدين بالاتحاد أفكار ومبادرات متعددة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد ووزارة التضامن والجهات التابعة لها.

من ناحيتها عبرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بلقاء أمين اتحاد المحامين العرب والأمناء المساعدين، وأكدت على أن مصر حريصة على تسهيل مهمة عمل الاتحاد وغيرها من المنظمات العربية الإقليمية التي تتخذ من مصر دولة لمقراتها، وأن الوزارة ستوفر كل سبل الدعم لأعضاءه ووعدت بمخاطبة وزارتي المالية والداخلية لدراسة مطالب الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب.