استقبل أمس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بمصر، وذلك بحضور إيلكة كيرال، رئيس قسم الثقافة والتعليم بالبعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة.

وأعرب العناني عن ترحيبه بهذا اللقاء، مشيراً إلى أن دولة ألمانيا هي أحد الشركاء الأساسيين والمهمين في مجال العمل الأثري.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في جميع المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كلا الطرفين بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.