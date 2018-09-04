أعلن الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة واستطلاع الأراضى بالإسماعيلية، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات، والفاكهة، والمحاصيل الحقلية، والنباتات الطبية، والعطرية إلى الدول العربية والاجنبية بلغ 328.4 مليون دولار، لكمية قدرها 15 ألفًا و390 طنًا.

وأضاف أن القيمة التصديرية للخضروات الطازجة والمجمدة بلغت 7 ملايين دولار، لكمية قدرها 5 آلاف، و100 طن، فى حين بلغت قيمة ما تم تصديره من الفاكهة 9 ملايين و218 ألفًا دولار، لكمية قدرها مليون و255 ألفًا و69 طنًا، والمحاصيل الحقليه 102 مليون دولار لكمية مقدارها 278 ألفًا و766 طنًا، والنباتات الطبيعية 45 ألف و215 دولار لكمية مقدارها 126 طنًا.

من جهته قال الدكتور فتحى محروس، مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، إن اجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر أغسطس الماضى فقط بلغ 6 مليون و16 دولارًا، لكمية قدرها 11 ألفًا و 402 طنًا، شملت أصناف من الفول السودانى، ومشمش جاف، ولب جوافة، وعصير برتقال، وزيتون أخضر، وشرائح مانجو، وعصائر فاكهة متنوعة وملوخية خضراء مجمدة، وجزر وفراولة مجمدة، وخضروات مجمدة وسبانخ مجمدة وكركديه.

وأشهر الدول التي استوردت ما سبق ذكره كل من روسيا، ولبنان، والأردن، والكويت، ورومانيا، وفيتنام، وهولندا، والاتحاد الأوروبي.