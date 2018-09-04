لقى شخصين مصرعهم وأصيب 6 أخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي في نطاق مدينة أبورديس.

وتلقى اللواء أخمد أبو عقيل مدير امن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أحداهما ملاكي رقم 213 (ي ق و) وسيارة ربع نقل رقم 9713 (ط ج ص) أمام محطة شحن فيران على الطريق الدولي "أبوريس – الطور".

أسفر الحادث عن مصرع كلا من عيد سليمان عيد سليمان، 60 سنة، ومقيم شرم الشيخ، وخالد عبد القادر، 53 سنة، ومقيم مصر الجديدة القاهرة، وإصابة كلا من فهد خالد عبد القادر، 10 سنوات، مقيم بالقاهرة، كدمات وجروح متفرقة بالجسم وكسر في الفك والساق الأيمن و سليم خالد عبد القادر 12 كدمات وجروح متفرقة واشتباه في ارتجاج بالمخ، وشاجي خالد عبد القادر، 8 سنوات، كدمات وجروح متفرقة بالجسم، وحسين عوده حسين، 56 سنة، مقيم عيون موسى كدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد حسين عوده، سنتين، كدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج .

جرى نقل المصابين والجثتين لمستشفى أبورديس العام تحت إشراف مرفق إسعاف جنوب سيناء.

أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.