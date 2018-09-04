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سما المصري تطلب تدريس الإنجليزية لطلاب كلية إعلام بجامعة 6 أكتوبر

سما المصري تطلب تدريس الإنجليزية لطلاب كلية إعلام بجامعة 6 أكتوبر

محافظ الوادي الجديد: التنسيق مع الدفاع الجوي لتشغيل مطار الداخلة

محافظ الوادي الجديد: التنسيق مع الدفاع الجوي لتشغيل مطار الداخلة

محافظ الوادي الجديد يعلن طرح الزي المدرسي الموحد بالتقسيط للموظفين

محافظ الوادي الجديد يعلن طرح الزي المدرسي الموحد بالتقسيط للموظفين

محافظ الإسماعيلية: حلول غير تقليدية للتعامل مع مشاكل المواطنين

محافظ الإسماعيلية: حلول غير تقليدية للتعامل مع مشاكل المواطنين

رئيس اتحاد المصريين في أوزبكستان لـ"الوطن" العلاقات تشهد مرحلة جديدة

رئيس اتحاد المصريين في أوزبكستان لـ"الوطن" العلاقات تشهد مرحلة جديدة

محافظ الوادي الجديد: سنوفر أتوبيس لنقل المعلمين من الداخلة للموهوب

محافظ الوادي الجديد: سنوفر أتوبيس لنقل المعلمين من الداخلة للموهوب

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بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

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