تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 2019/2018، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، مشيراً أن الخطة الاستثمارية مسؤول عن متابعتها المحافظ، والسكرتير العام، ومدير الشئون المالية، وإدارة التخطيط والمتابعة.

وبحث محافظ كفر الشيخ، تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات، ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، لافتاً أن مخصصات صندوق الخدمة العامة هي لمشروعات النفع العام فقط بعد تقرير المحافظة، حيث أن " التشريعات المالية والتأشيرات العامة للموازنة لا يمكن تجاوزها ".

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمناً موقف التنفيذ، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير و اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين، وأعطى مهلة 72 ساعة لجميع أجهزة المحافظة لحصر المشروعات ووضع المقترحات لحل جميع المشاكل التي توجد في المراكز، مؤكداً أنه سيقوم بجولات مفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما كلف القيادات التنفيذية بمتابعة كافة المشروعات ونسب التنفيذ النهائية وأسباب التأخير في التنفيذ بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية وإدارة التخطيط والمتابعة، كما طالبهم بالالتزام بالشجاعة والأمانة في خدمة المواطنين وتلبية رغباتهم، وأنه يتواصل مع المواطنين بجميع الطرق والوسائل الممكنة، قائلا "الرقيب علينا هو الله".

وشدد طه على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي، وإزالة الإشغالات والعشوائيات ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، ووضع لافتات التعريف بالقرى والتوابع خاضعة للتنسيق الحضاري تتبع النموذج الموحد لهذه اللافتات ومراجعة أغطية بيارات الصرف الصحي.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تحسين المرافق والخدمات، وبخاصة النظافة ورفع المخلفات، ومراجعة بيارات الصرف الصحي، وصلاحية العوازل وجودة كابلات الكهرباء، والمرور على فصول محو الأمية، مكلفاً بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، والخط الساخن 15333، والرقم 0473220792 ، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقى استغاثات وشكاوى المواطنين.