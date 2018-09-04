أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، أمس، قرارًا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، حيث عقدت لجنة الشكاوى في المجلس، برئاسة جمال شوقي ولجنة الإعلام الرياضي، برئاسة فهمي عمر، اجتماعين متتاليين، لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة، وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية.

وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز المواقف التي آثارت جدلًا عبر شاشة "LTC":

أهدت الدكتورة سميرة الدغيدي، خلال برنامج "كورة بلدنا" الذي يُقدمه عبد الناصر زيدان، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأحمد الشريف مقدم برنامج "ملعب الشريف"، "طرحة" حمراء اللون ومادة مطهرة، لكل منهما، وورقة مدون فيها: حيث كتبت لـ"الشريف": "هدية مني أنا سميرة الدغيدي، وذلك بعدما كنت أظن أنك من الأشراف ورجل من رجال الصعيد الذين يضربون مثل الرجول، لكن للأسف اكتشفت أنك الابن العاق لأهل الصعيد المحترمين، أهديك طرحة تستر بها عيوبك وتعيد لك شخصيتك التي تجردت من مشاعر الإنسانية.. الهدية موجودة داخل القناة، أرجو المجئ لأخذها في أي وقت يناسبك، حيث استشعر "زيدان" الحرج، وقال: "ليس من عادتي أنا في هذه الحالة بنفذ تعليمات رئيس القناة".

وتلقت هبة الزياد، خلال مشاركتها في تقديم برنامج "جراب حواء" اتصالًا هاتفيًا على الهواء، حيث أدعت من خلاله أنه زوجها، حيث طلقها على الهواء، لترد عليها في ذهول: "في داهية"، وبعد مرور ثوانٍ معدود أوضحت زميلتها في البرنامج أن ذلك الموقف عبارة عن "تمثيل" في محاولة للتجسيد الحي عن طرق الاستهانة بالطلاق، مستكملة: "الست ممكن تطلق في أي وقت وفي أي مكان حتى لو كانت في شغلها أو على الفيس بوك".

وبشكل مفاجئ، أنهت مُذيعة "LTC" الحلقة، حيث كانت تُدير حوارًا بين شخص ملحد وداعية شاب، على الهواء مباشرة، حيث يسعى كل طرف منهما لإثبات وجهة نظره، فقالت المذيعة: "معلش هنهي الحلقة وأشوفكم الأسبوع الجاي".

كما قامت شيماء جمال، بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء في برنامجها "المشاغبة"، وذلك بعد أن كانت وعدت أحد مشاهديها بذلك، حيث وضعت مادة بيضاء، شبيهة بالكوكايين، على يدها، ثمّ تذوّقتها واستنشقتها ووضعت الباقي على قطعة حلوى وتناولتها.

وأضافت خلال البرنامج أنها وعدت أحد المشاهدين، بعدم حصول أي تغيير عند تعاطيها للمادة، وفي نفس المشهد أوضحت أن هذه المادة ليست سوى سكر بودرة، وليست كوكايين، التي تُقدّم للفرد بدايةً، على أنّها نوع من الحلويات.