تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

البرلمان لـ"الحكومة": أرسلوا قانون "الكاميرات" للسيطرة على الشارع

البرلمان لـ"الحكومة": أرسلوا قانون "الكاميرات" للسيطرة على الشارع

عاجل| الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخين أطلقا باتجاه جازان

عاجل| الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخين أطلقا باتجاه جازان

"الكهرباء": محطة سفاجا ستستغرق 6 سنوات لإنشائها

"الكهرباء": محطة سفاجا ستستغرق 6 سنوات لإنشائها

تفاصيل تصدي الدفاع الجوي السوري لهجمات إسرائيلية في حماة وطرطوس

تفاصيل تصدي الدفاع الجوي السوري لهجمات إسرائيلية في حماة وطرطوس

ملف خاص في عدد "الوطن" غدا: الجامعات الخاصة.. "تعليم ولا بيزنس؟"

ملف خاص في عدد "الوطن" غدا: الجامعات الخاصة.. "تعليم ولا بيزنس؟"

"الحياة" تتعاقد مع توفيق عكاشة لمدة 3 سنوات

"الحياة" تتعاقد مع توفيق عكاشة لمدة 3 سنوات

اختيارات الوطن

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

الأكثر قراءة

عاجل