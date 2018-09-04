استشهد شخص وأُصيب 4 مواطنون جراء العدوان الإسرائيلي على ريف حماة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مدير المشفى الوطني في مصياف.

كما صرح مدير المشفى الوطني في بانياس، بإصابة 8 مواطنين جراء العدوان.