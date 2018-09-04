تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

حرب كلامية بين «البيت الأبيض» و«الكرملين» حول معركة «إدلب» السورية

حرب كلامية بين «البيت الأبيض» و«الكرملين» حول معركة «إدلب» السورية

ارتفاع حصيلة اشتباكات المواجهات فى العاصمة الليبية إلى 50 قتيلاً

ارتفاع حصيلة اشتباكات المواجهات فى العاصمة الليبية إلى 50 قتيلاً

منها "أكل لحوم الجثث".. أغرب الممارسات حول العالم عند الموت

منها "أكل لحوم الجثث".. أغرب الممارسات حول العالم عند الموت

ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار في 4 منازل بأسوان

ذكاء اصطناعي "يعيد" الموتى إلى الحياة عبر فيديوهات "مثالية"

ذكاء اصطناعي "يعيد" الموتى إلى الحياة عبر فيديوهات "مثالية"

الخميس.. إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة

الخميس.. إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة

اختيارات الوطن

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

بائعة خبز محرومة من «العيش المدعم» لضياع بطاقتها: باب النجار مخلع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

طبيب يتجول فى القرى الفقيرة للكشف على مرضى القلب مجاناً: 100 حالة كل أسبوع

الأكثر قراءة

عاجل