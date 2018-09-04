قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملة مقاطعة الفاكهة، التي أطلقها المواطنون بداية من الأول من الشهر الجاري حتى السابع من نفس الشهر، نجحت نجاحًا كبيرًا، حيث ألحقت الكثير من الخسائر في سوق الفاكهة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم: "أسواق العبور بتنش، المقاطعة بتأثر والمواطن قال كلمته، وبعد يومين أو تلاتة البضاعة هتترمي، وكله هيتضرر وكله خسران، مفيش بيع والسوق كله نايم، والحملة جابت نتيجة".

وتابع: "لا نتمنى الخسارة لأحد، لكن يجب وضع المواطنين في الاعتبار، وأن يكون ما حدث درس لكل من يقومون برفع الأسعار دون مبرر، لأن الزيادة في أسعار الفواكه مبالغ فيها".