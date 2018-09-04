رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في أحداث البصرة

منذ 11 دقيقة

منذ 11 دقيقة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق عاجل في أحداث البصرة.

وقالت مصادر عراقية، إن حصيلة قتلى الاشتباكات ارتفعت إلى 6 حالات.