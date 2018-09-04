قالت الهيئة العامة للنقل النهري، إن الوحدات النهرية تمر بفحص فني لاعتماد كل وحدة ملاحية "سياحية - صندل نقل بضائع - عبارات - نزهة عامة - نزهة خاصة - معديات" والحصول على ترخيص التشغيل، بالإضافة إلى أن الفحص الفني للوحدات النهرية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تبدأ بفحص الوحدة النهرية على الماء، فيتم ذلك كل سنتين لكل الوحدات الملاحية ما عدا الجرارات والبارجات كل ثلاث سنين.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن المرحلة الثانية تكون فحص جاف بعد رفع الوحدة الملاحية من سطح الماء للكشف على سلامة البدن وكفاءة الأجهزة التشغيلية، فيتم تغيير الصاج التالف، وعمل المراشمات والدهانات اللازمة للوحدات الملاحية.

ويأتي فحص الجفاف كل أربع سنوات لوحدات "نزهة عامة - نزهة خاصة - معديات - نقل ركاب وسيارات"، وكل خمسة سنوات للوحدات النهرية السياحية، وكل ستة سنوات لوحدات نقل الركاب، ويأتي ذلك في الورش المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل النهري، على يد نخبة من مهندسي الإدارة العامة للتراخيص الملاحية.