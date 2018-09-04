قررت الإدارة العامة للمرور بأسوان، مساء اليوم، غلق طريق "أبو سمبل – أسوان" لوجود عاصفة ترابية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.