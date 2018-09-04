روّى أسامة سعد، والد الطفل حازم أسامة، المهدد ببتر ساقه بسبب خطأ طبي بمستشفى أسيوط الجامعي، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن نجله تعرض لحادث بسبب "ترسيكل"، وذهب به إلى مستشفى أسيوط الجامعي وقاموا بعمل "جبس" له على ساقه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن نجله ظل 12 يوما يتألم، وذهب إلى طبيب خاص ووجد قدمه تعاني من "غرغرينة"، متابعًا: "الجبس أكل اللحم ودخل عل العضم، وهدد ببتر قدمه".

واستكمل أنه ذهب به إلى مستشفى دار العظام وأكدوا له أن الطفل كان بحاجة إلى شرائح ومسامير، ولكن مستشفى أسيوط الجامعي لم يفعل، مناشدًا وزارة الصحة بمساعدة نجله.