تمكنت مديرية أمن القليوبية من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين من المزارعين بناحية الكسابية بشبين القناطر، بسبب محول كهرباء مما أسفر عن إصابة 4 من أطراف المشاجرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ لمركز شبين القناطر من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين واطلاق أعيرة نارية بناحية الكسابية دائرة المركز.

انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين الأول "ر. أ"، 60 عامًا، فلاح ، وأبناءه وهم "مصطفى. ر"، 19 عامًا، فلاح، و"محمد. ر"، و"أبو الوفا. ر"، وطرف ثان "ع. م"، 63 عامًا، فلاح، مصاب، وأبناءه "سعد. ع"، مصاب، و"طارق. ع"، مصاب، و"محمود. ع"، مصاب، و"سيد. ع"، و"كريم. ع"، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين على ملكية محول كهرباء بينهما، واليوم ولدى تقابلهم لمحاولة فض النزاع القائم بينهم، حدثت مشادة كلامية بين الأول والخامس، تطورت لمشاجرة تعدي خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني محدثين ما بهم من إصابات، وقيام العاشر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري "بندقية آلية" دون حدوث ثمة إصابات.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وارشد المتهم العاشر عن السلاح الناري وجرى ضبطه.

جرى تعيين خدمات أمنيه لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 20192 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.