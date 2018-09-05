قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر وقعت على 5 اتفاقيات لزيادة التعاون الاقتصادي مع الصين، ومصر اهتمت من أول يوم بتوقيع الاتفاقيات مع الشركات الصينية التي زادت من تواجدها في إفريقيا، وهناك شكل من أشكال إعادة ضبط الاتجاه إلى الصين من خلال الاستثمارات الصينية في مصر.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن هناك زيادة للشركات الصينية للاستثمار ويعتبر أوسع توسع لشركة صينية في مصر بقيمة 6 ملايين دولار، مضيفًا أن هناك مشروعات في العاصمة الإدارية من بنية تحتية وتطوير في محور قناة السويس.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى اهتمام الشركات الصينية بالدخول في قطاعات مستحدثة مثل "الغزل والنسيج " وتقديم الدعم لمصر، موضحًا أن الاستثمارات الصينية تتجاوز 1.2 مليار دولار في إنشاء محطة لبتروكيمايات، وتشييد أول مصنع لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف.