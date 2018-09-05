ضبطت حملة لمجلس مدينة المنشاة في سوهاج والوحدة المحلية لمجلس قروي أولاد حمزة، مجزرا داخل "شقة" سكنية بالمساكن الشعبية في قرية العجوبية بمركز العسيرات، يذبح حيوانات النافقة والمريضة.

وعثرت القوات على بقرة مريضة معدة للذبح وجاموسة مقطعة وموضوعة داخل "ديب فريزر" وطبنجة عيار 9 مللي ومبلغ مالي يشتبه أن يكون مزورا، بينما لاذ مرتكبو الواقعة بالفرار من المكان.

وكانت معلومات، قد وصلت للمهندس عدلي أبوعقيل، رئيس مدينة المنشاة، بقيام شخصين بذبح الحيوانات النافقة داخل شقة سكنية بقرية العجوبية مركز العسيرات، وانتقل إلى مكان الواقعة أحمد البدري، ووائل الشقيري، نائبي رئيس المدينة، وطلعت الطيب، رئيس الوحدة المحلية بالعسيرات ومدير إدارة الطب البيطري بالمنشاة ومفتش الأغذية وضباط مباحث مركز شرطة العسيرات.

وعقب وصول الحملة للمنطقة لاذ المتهمون بالفرار، وتبين أنهما "محمود.أ.ع.م، و"ناصر.ع.ق"، يقيمان بذات الناحية، وبدخول "الشقة" في الطابق الأرضي تبين وجود الضبطية سابقة الذكر، بجانب ختم مقلد وألوان لختم الذبائح، لإيهام المواطنين أنها مذبوحة في مجزر خاص، وكمية من النقود يشتبه أن تكون مزورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وجارِ تحرير محضر، والعرض على النيابة العامة.