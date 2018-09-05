"التعليم" تنفي عدم توزيع التابلت في الفصل الدراسي الأول

نفى الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بشأن عدم توزيع "التابلت" في الفصل الدراسي الأول.

وأكد خيري، في بيان، أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ناقش فى اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، توزيع "التابلت" على المدارس الذي سيكون تباعًا في الفصل الدراسي الأول، وعددهم 750 ألف "تابلت" وكذلك تشغيل الإنترنت.

وقال خيري إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يعقد، يوم الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا كبيرا، لشرح كل الأمور، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مديري المديريات، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وخطة توزيع "التابلت" على المدارس.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عمر، خلال الاجتماع بمجلس الوزراء، اليوم، أنه بدءًا من شهر أكتوبر المقبل تسليم نحو 50 ألف طالب ومعلم جهاز "التابلت"، على أن يتم استكمال تسليمه تباعًا.

واستعرض عمر، خلال الاجتماع، مشروع تطوير البنية التحتية لإستراتيجية تطوير التعليم، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف ضمن مراحله إلى إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس التي تحتوي على مراحل التعليم الثانوي العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتجهيز غرفة المعلومات وربطها بمركز المعلومات الرئيسي، على أن يتم تنشيط فصول الصف الأول فقط حاليا.

كما تم عرض مراحل تنفيذ المشروع وخطة العمل خلال الفترة الدراسية، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي يتضمن تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها للمدارس، ومن ثم تركيبها ومكونات الشبكة فى المدارس واختبارها قبل التسليم.